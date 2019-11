Messina, al via il concorso per 46 vigili urbani: oggi la prova preselettiva per 1212 candidati

L'ultimo concorso di questo genere fu bandito undici anni fa. E solo tre anni dopo si arrivò alla chiusura della selezione. Questa volta i tempi saranno più brevi, non foss'altro perché altrimenti Messina perderebbe il finanziamento per pagarli i nuovi 46 vigili che vuole assumere per un anno.

Appuntamento, oggi, per 1212 candidati al dipartimento di Ingegneria del Papardo per la prova preselettiva, il primo dei tre esami che i vincitori dovranno superare per arrivare al contratto. Un test di cento domande a risposta multipla uguale per tutti i candidati che avranno un'ora di tempo per rispondere.

