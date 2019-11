Caro voli a Natale, messinesi penalizzati: tornare in Sicilia costa oltre 360 euro

Quello del caro-voli è un peso che devono affrontare molte famiglie messinesi, i cui figli sono andati fuori a studiare e tanti professionisti che si son dovuti spostare al Nord.

“Fuori di Me” se ne occupa fin dall'inizio della sua attività. L'associazione di giovani messinesi fuori sede, ogni anno, diffonde un report sui costi dei voli per gli aeroporti di Catania e Reggio. Quest'anno, prenotando con circa un mese e mezzo di anticipo, il costo di un volo di sola andata da Malpensa a Catania, il 21 dicembre, è di 252 euro. Aggiungendo il ritorno, il primo gennaio, il prezzo arriva a 361 euro. Bisogna pagare quindi oltre 360 euro per tornare in Sicilia per le feste. E i costi arrivano fino a 500 euro.

