Cento posti da netturbino a Messina, pubblicato l'elenco dei candidati

Pubblicato questa mattina al Centro per L’impiego l’elenco dei candidati dell’avviamento a selezione per 100 operatori ecologici che dovranno lavorare per Messina servizi bene comune per un anno.

La graduatoria dovrà essere stilata dalla stessa società dopo le prove pratiche e altre verifiche sulle condizioni di coloro i quali sono in vetta all’elenco. Sono stati circa 2400 i candidati, un centinaio gli esclusi per lo più perché over 40 anni.

Questo era infatti era il limite d’età per presentarsi a questa selezione. Messina servizi conta di “arruolare” i 100 dipendenti a cavallo del nuovo anno. Il centro per l’impiego ha verificato le condizioni socio economiche degli aspiranti: carichi familiari e reddito di lavoro.

