Taormina, il nuovo Hotel San Domenico prende forma: riapertura nel 2020

Alle porte del 2020, Taormina già pensa alla prossima stagione turistica, quando la città spera in particolare di poter rivedere in attività l'Hotel San Domenico Palace.

L'anno che verrà dovrebbe riportare infatti nel circuito delle strutture ricettive operative sul territorio un simbolo, per eccellenza, del turismo di Taormina e della Sicilia, che da due anni ormai è chiuso per lavori di ristrutturazione e ammodernamento. La proprietà vuole riaprire, i lavori stanno andando avanti spediti e si avviano verso il rush finale nei primi mesi del 2020.

Si parla, nel frattempo, anche di un'altra svolta in vista, con il possibile ingresso di Four Seasons per la gestione dell'albergo. Una trattativa della quale si vocifera ormai da mesi.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE