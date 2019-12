Case a 1 euro a Saponara: obiettivo ripopolare il centro storico

L'amministrazione comunale di Saponara ha ufficialmente avviato il progetto “case ad 1 euro”, deciso dalla giunta, con l'obiettivo di ripopolare il centro storico e rilanciarlo sotto il profilo turistico. Tale iniziativa permetterà - sempreché dovesse avere successo - di acquistare immobili al prezzo simbolico di 1 euro.

Si tratta di edifici disabitati, non utilizzati o da ristrutturare. Il sindaco Fabio Vinci ha sottolineato come tra le finalità del progetto ci sia anche quella del decoro urbano e della pulizia di determinate aree del centro: «Diversi edifici si trovano in uno stato fatiscente e creano disagi di un certo tipo, attirando animali selvatici e generando sporcizia. Il nostro invito è rivolto ai proprietari di questi edifici, affinché abbraccino l'iniziativa e permettano a chi intende investire nel territorio di acquistare gli immobili al prezzo simbolico di 1 euro».

