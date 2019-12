A Stromboli e Vulcano le guide riscuoteranno il contributo per la scalata ai due crateri

Le guide vulcanologiche alpine, ambientali, escursionistiche e turistiche operanti nelle Isole Eolie diventeranno agenti contabili per la riscossione della famigerata tassa sui “vulcani”. Il provvedimento riguarderà ovviamente solo l'isola di Stromboli e quella di Vulcano.

L'Amministrazione di Lipari sta istituendo un apposito Albo comunale nel quale, previa richiesta, si potranno iscrivere le varie categorie di guide residenti o con sede di lavoro alle Isole Eolie. Ciò per consentire la riscossione del contributo di accesso alle zone disciplinate nella loro fruizione, per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.

