Alimentazione, salute, diritti e benessere nell'incontro a Messina organizzato dalla Cgil

Si è tenuto presso l'Itis di Messina un'iniziativa organizzata dallo SPI CGIL di Messina, Sicilia e dalla Cgil di Messina sul tema: Alimentazione - Salute - Diritti - Benessere. L'iniziativa segue l'apertura presso la sede della Cgil di Messina di uno sportello sociale come punto di ascolto degli anziani e pensionati messinesi. Il tema della difesa della salute come ha sostenuto il segretario generale dello Spi Cgil di Messina Gaetano Santagati, è il bene più prezioso che esista.

Secondo l'Oms, la salute è uno stato di completo benessere fisico e mentale è un valore collettivo un bene sociale. Quando parliamo di diritto alla salute e di piena realizzazione di questo diritto non dobbiamo considerare solo la possibilità di accesso alle cure, ma anche l'ambiente che circonda il cittadino.

Il Comune di Messina e i comuni siciliani come ha sottolineato il segretario generale dello Spi Cgil Sicilia Maurizio Calà spendono oltre il 55% in meno di quanto spendono i comuni del nord per le politiche sociali destinati agli anziani. Negli interventi, tra gli altri, di Giuseppe Abate, Giorgio Scirpa e Sabrina Assenzio è stato sottolineato come l'alimentazione è uno dei fattori che maggiormente incidono sullo sviluppo del rendimento e sulla produttività della vita, e sulle condizioni psico fisico con cui si affronta l'invecchiamento. Una dieta corretta previene molte malattie. Nelle conclusioni Mina Cilloni, segretaria nazionale dello Spi Cgil, ha rimarcato come dopo la manifestazione nazionale dei Pensionati Italiani del 16 novembre scorso va perseguito l'obiettivo del raggiungimento di una legge quadro sulla non autosufficienza sulla rivalutazione e aumento delle pensioni.

© Riproduzione riservata