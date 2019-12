Porto turistico di Giardini Naxos, parte il conto alla rovescia

Alle porte di Natale arriva il momento della verità per il porto turistico di Giardini Naxos. La commissione “Via” (Valutazione Impatto Ambientale) “Vas” (Valutazione Ambientale Strategica) ha infatti discusso il progetto per la riqualificazione dell'approdo turistico a Schisò e si appresta adesso ad esprimersi sulla questione che può rappresentare uno “spartiacque” per il futuro della seconda stazione turistica siciliana.

Il progetto, ormai da parecchio tempo, divide chi ritiene che possa rappresentare una svolta per l'economia ed il turismo di Giardini Naxos, e chi lo contesta temendo che possa invece danneggiare, in modo irreversibile, la baia, con il “no” all'attuale proposta che è arrivata in particolare da Legambiente.

