Un hotel a 4 piani sul lungomare di S.Teresa, c'è l'ok del Comune

Un hotel a 4 piani sul lungomare di Santa Teresa di Riva. È il progetto di un gruppo imprenditoriale vagliato e votato dal Consiglio comunale. Nei giorni scorsi è stata approvata all’unanimità la richiesta di deroga alla legge urbanistica regionale. L'edificio che dovrebbe sorgere in zona Barracca, dovrebbe contare su 14 camere.

Ma l’area sulla quale dovrebbe sorgere è però classificata come zona F. L'ultima parola spetterà quindi all’assessorato regionale Territorio e Ambiente che dovrà valutare se concedere o meno una variante di destinazione urbanistica. “Oggi per un privato che vuole investire a S. Teresa le possibilità sono due: si aspetta il nuovo Prg, il cui iter è però ancora lungo, oppure si può chiedere una variante allo strumento urbanistico vigente”, dichiara il sindaco Danilo Lo Giudice.

Dopo l’approvazione, spiega il primo cittadino, l'autorizzazione comunale viene mandata all’assessorato Territorio e Ambiente. “Non è la prima volta che ciò viene fatto a S. Teresa come in precedenti casi di lottizzazioni per insediamenti di edilizia economica e popolare o per insediamenti artigianali", ha aggiunto il sindaco.

