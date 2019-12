Messina, incontro al Centro per l'impiego: concorso in arrivo nel 2020

Si è svolto nel pomeriggio un incontro al Centro per l’Impiego di Messina, in occasione del quale l’assessore regionale Scavone, assieme alla deputata messinese Elvira Amata e al direttore del centro, l’ingegnere Gaetano Sciacca, ha avuto un confronto con i lavoratori del comparto.

"Un incontro essenziale che ho fortemente voluto, insieme con l’assessore Scavone e il direttore Sciacca, perché i lavoratori hanno diritto a conoscere le intenzioni e l’impegno che la Regione sta profondendo", ha esordito Elvira Amata.

"Si tratta di impiegati le cui posizioni vanno valorizzate e tutelate e che, il Governo regionale, sta lavorando affinché possano ricevere la dovuta tutela e il riconoscimento dei propri titoli e della dignità della loro professionalità. Stiamo preparando una delibera di giunta programmatoria del concorso, il quale vorremmo si tenesse nel primo trimestre del nuovo anno, per avere la certezza di una riserva che in quota riteniamo vada riservata al personale dei centri per l’impiego. Lavoratori che, nonostante i titoli curricolari, si trovano oggi ad occupare posti di categoria A e B", ha affermato l’assessore regionale alle politiche della famiglia e lavoro, Antonio Scavone.

"Ho molto apprezzato presenza dell’assessore Scavone e dell’onorevole Amata; la serietà con cui si è espressa la situazione in modo autorevole, chiaro e sincero. È una questione di rispetto verso la dignità dei lavoratori", ha concluso il direttore del Centro per l’impiego Gaetano Sciacca.

