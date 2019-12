A Savoca assunti a tempo pieno 10 dipendenti comunali dopo venti anni da precari

Assunti oltre vent'anni fa come precari, per dieci dipendenti comunali di Savoca è arrivata ieri la tanto attesa firma. Al termine delle procedure di stabilizzazione iniziate un anno fa, hanno infatti potuto finalmente sottoscrivere i contratti di assunzione a tempo indeterminato.

L'iter è giunto al termine nelle scorse settimane, quando si è conclusa la procedura concorsuale per titoli ed esami, con le prove di idoneità, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti per impiegati di categoria C1, di cui 4 a 24 ore e 4 a 18 ore, e un posto di categoria B1 a 18 ore, figure fondamentali per portare avanti l'attività amministrativa dell'ente.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE