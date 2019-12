Il Comune di Lipari torna ad assumere dopo 25 anni: pronti 50 posti

Dopo 25 anni il Comune di Lipari tornerà ad assumere a tempo indeterminato un considerevole numero di dipendenti.

La Giunta Giorgianni, infatti, con delibera del 9 dicembre, ha approvato il “Piano delle assunzioni per il triennio 2019/2021”, individuando un fabbisogno per dare ossigeno alla pianta organica, attualmente fortemente sottodimensionata, di 50 unità.

Già entro la fine del mese saranno pubblicati gli avvisi per la copertura di 24 posti (10 per la categoria D, 13 per la categoria C, di cui 7 agenti di polizia municipale, 1 per operaio, categoria A) da ricoprire anche tramite procedura di mobilità volontaria.

