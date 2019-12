Trasporti a Messina, assemblea dei lavoratori Atm

Un incontro per fare il punto sulla crisi dell'Atm. Domani, dalle ore 9 alle ore 11, si terrà l’assemblea dei lavoratori indetta dai sindacati Filt Cgil , UIltrasporti e Cub. "Molta la carne al fuoco in un frangente delicato e complesso che attraversa l’azienda speciale posta in liquidazione dall’amministrazione De Luca" .

I sindacati di categoria dei trasporti si incontreranno presso il salone Atm della sede di via La Farina alla presenza dei segretari generali di Cgil Uil e Cub, Mastroeni, Tripodi e Sutera. Si cercherà di chiarire ai lavoratori gli scenari possibili e "le azioni poste in essere dal sindacato a tutela dei diritti dei dipendenti e del servizio pubblico di trasporto in città".

© Riproduzione riservata