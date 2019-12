Pullman dal Nord alla Sicilia contro il caro voli, corse anche per Messina: ecco prezzi e orari

Pullman dell'Ast contro il caro voli. Oggi il primo viaggio dal Nord Italia con destinazione Sicilia, grazie all’iniziativa della Regione che ha teso la mano a studenti e lavoratori fuorisede impossibilitati a raggiungere l’Isola con l’aereo, nel periodo natalizio, a causa dei prezzi esorbitanti.

Simbolico il costo, tra i 10 e i 30 euro, delle corse straordinarie con partenze da Milano, Roma e Napoli, con destinazione Palermo, Catania e Messina. All'andata, il servizio sarà svolto da oggi al 24 dicembre; al ritorno, dal 5 al 7 gennaio. Gli orari di partenza del primo giorno fissati per le 7.30.

Nei giorni successivi dipenderà dal numero dei viaggiatori. Otto i bus gran turismo, più altri cinque a disposizione in caso di necessità, che verranno utilizzati, insieme a un'officina mobile. Quaranta, invece, gli autisti che si alterneranno alla guida.

«Un vero e proprio lavoro di squadra - dice il presidente Nello Musumeci - che, sono certo, dimostrerà l'efficienza di un'Azienda che, negli anni passati, forse non ha brillato per produttività. Voglio ringraziare il presidente Gaetano Tafuri, per avere subito accolto la richiesta del governo, e il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture Fulvio Bellomo per la celerità nel rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie».

«Quella che mettiamo in campo - continua Musumeci - è una soluzione emergenziale che, comunque, non ci farà deflettere, nemmeno per un attimo, dalla battaglia che condurremo senza tregua fino a quando non si riusciranno a garantire ai siciliani tariffe aeree ragionevoli».

