Quattro parcheggi multipiano per Milazzo, è caccia agli investitori privati

Ci sono imprenditori privati disposti ad investire a Milazzo attraverso un project financing? L'amministrazione comunale ci spera fortemente tanto da essere intenzionata a riprendere il discorso relativo a quattro parcheggi multipiano che erano stati inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici con la previsione di “apporto di capitale privato” finalizzato ad attivare i pertinenti procedimenti di finanza di progetto attraverso l'emanazione di appositi bandi di gara ad evidenza pubblica.

Non sarà facile ottenere riscontri, soprattutto di questi tempi, tutt'altro che positivi dal punto di vista economico, ma crediamo che sia opportuno tentarci per dare alla città quelle risposte in termini di infrastrutture per la sosta che sono fondamentali se si vuole operare dei correttivi alla viabilità.

