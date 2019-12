Ambiente, dall'Ars ok al disegno di legge: sanzioni fino a 500mila euro per chi inquina

È stato approvato in Commissione Ambiente all'Ars, col voto unanime di tutti i deputati presenti, il disegno di legge presentato dall'on. Tommaso Calderone sull'inquinamento che prevede, in particolare, sanzioni fino a 500.000 euro per chi inquina e chiusura degli impianti in presenza di reiterate violazioni.

Lo ha reso noto lo stesso parlamentare regionale spiegando che le somme delle sanzioni resteranno ai Comuni danneggiati. Calderone ha altresì precisato che il disegno di legge, che dovrà essere approvato dall'Ars, "non è contro l'occupazione: infatti se gli stabilimenti industriali non inquineranno, non saranno puniti. Voglio ringraziare anche l'on. Pasqua, del M5S ( sottoscrittore di una porzione di legge) e il presidente Savarino che hanno condiviso e sostenuto la legge", ha concluso Calderone.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE