Restauri della Fiera di Messina, l'obiettivo è ripartire a metà gennaio

L'obiettivo in cui l'Autorità portuale di Messina confida e spera, è riaprire i cantieri, quelli del restauro dei padiglioni migliori della Fiera, già intorno alla metà gennaio. Le difficoltà non sono finite ma, almeno sotto il profilo della ripresa dei lavori, sembrano in via di celere soluzione

È stata presentata, infatti, a firma degli architetti e professori di restauro Massimo Lo Curzio e Franco Purini, quali rappresentanti della Direzione lavori, con il contributo anche dell'ing. Placido Restuccia, la perizia di variante relativa all'appalto aggiudicato alle imprese Lupò e De Domenico.

