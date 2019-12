Ex Provincia di Messina, tesoretto da 1,2 milioni per strade e piste ciclabili

I Comuni, gli enti pubblici in genere, sono a caccia perenne di fondi extra bilancio per poter finanziare quelle opere che le loro magre casse non possono permettersi. E allora affidano alla Regione, ai Ministeri, all'Europa le loro richieste di soldi freschi da poter investire, sulle loro strade, sui loro edifici, per le loro opere pubbliche.

Il Comune di Messina si è dotato di un gruppo di progettazione trasversale, la Città metropolitana, tra i una crisi economica e l'altra, ha realizzato molti piani d'intervento che adesso potranno essere messi in campo.

Palazzo dei leoni, infatti ha ottenuto quasi 1,2 milioni di euro per poter progettare una serie di azioni importanti per il territorio. Nel dettaglio, è stata finanziata la redazione del piano strategico triennale della ex Provincia.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

