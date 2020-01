Siracusa, dopo trent'anni scattano i rimborsi per i danni provocati dal sisma del 1990

Incrementato da 90 a 160 milioni di euro il fondo previsto per il rimborso delle imposte a chi è stato colpito dal sisma del '90. A distanza di trent'anni si apre uno spiraglio per il rimborso completo per i contribuenti delle tre province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Nel decreto cosiddetto “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei ministri a fine anno, è stato incrementato il fondo previsto dalla legge 23 del dicembre del 2014.

