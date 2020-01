Mercati di Messina, il Comune avvia sospensione e revoca delle licenze ai morosi

Volano cartellini gialli e rossi nei mercati di Messina. L'amministrazione comunale ha avviato un'azione di sospensione e revoca delle licenze che rischia di cambiare le geografia di spazi commerciali importanti. E dopo l'Epifania è atteso l'incontro chiarificatore sul futuro dei mercati in città, dopo il balletto dell'anno scorso.

Per ognuno dei posti all'interno dei mercati coperti (Vascone e Sant'Orsola) o di quelli in strada, i commercianti pagano una quota di occupazione del suolo e dei box. Si tratta di cifra non astronomiche perché vanno dai 450 euro annui per un posto al villaggio Aldisio, ai 955 euro, sempre l'anno, cioè 3 euro al giorno, al Vascone.

