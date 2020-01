Caprileone, dopo 13 anni l'attesa messa in sicurezza

Un intervento che metta in sicurezza la zona a ovest di Caprileone, a salvaguardia del centro abitato che dista solo poche decine di metri dal torrente Paliace.

Lo ha programmato la Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal governatore siciliano Nello Musumeci, colmando un ritardo di oltre 13 anni. Risale infatti al 2006 la prima stesura del progetto, rivisto in alcune sue parti in attesa del finanziamento che ora è disponibile: l'Ufficio diretto da Maurizio Croce ha infatti indetto la procedura negoziata, per un importo di 800.000 euro.

