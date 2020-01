Assunzioni in Messina Servizi, per le autocertificazioni c'è tempo fino al 24 gennaio

Novità per quanto riguarda il concorso di Messina Servizi per l’assunzione tempo determinato. La società ha comunicato sul proprio sito Internet che entro il 24 gennaio i primi 200 candidati dovranno presentare una serie di documenti di autocertificazione per poter poi accedere alla prova pratica conclusiva.

La graduatoria nelle scorse settimane era stata stilata dal centro per l’impiego dove a settembre si presentarono oltre 2000 candidati. Messina servizi punta ad arrivare alla firma dei contratti entro la fine del mese.

