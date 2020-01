Garanzie sul contratto, proteste dei lavoratori del Cas a Messina

Consorzio Autostrade Siciliane nel mirino della protesta di lavoratori e sindacati. Domani dalle 10 alle 12 sotto il palazzo della Prefettura di Messina si terrà un sit in di protesta di una delegazione di lavoratori affiancati dalle segreterie dei sindacati della categoria trasporti di Filt Cgil - Fit Cisl - UIltrasporti - Ugl , SLA Cisal e Lata.

Sindacati e lavoratori sono pronti allo sciopero per ottenere giuste garanzie sul riconoscimento del contratto nazionale di categoria delle Autostrade e dei trafori per i circa 300 dipendenti del Cas e manifesteranno davanti al palazzo del Governo in concomitanza dell’incontro convocato tra le parti da sua eccellenza il Prefetto di Messina che si terrà nella stessa mattinata di venerdì in merito alla vertenza.

