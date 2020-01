Lungomare da migliorare, il Comune di Sant'Alessio Siculo stanzia 225mila euro

Dalla riqualificazione del lungomare alla manutenzione di strade e impianti, l'Amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo ha iniziato l'anno con diversi progetti sul tavolo. Quella più importante riguarda l'ammodernamento della via lungomare, ormai quasi del tutto messa in sicurezza dall'azione erosiva del mare con gli interventi di salvaguardia della costa.

A tale scopo la Giunta guidata dal sindaco Giovanni Foti ha approvato due delibere, stanziando 171.502 euro per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e altri 54.000 per procedere subito dopo l'elaborazione del progetto all'affidamento di un primo stralcio di interventi.

