Il futuro dei lavoratori Amam di Messina, in settimana il nuovo bando

Si è svolta stamani in Commissione lavori pubblici del Comune, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, una audizione del presidente di Amam Salvo Puccio, alla presenza anche di Stefano Trimboli, rappresentante sindacale Cisl, sul servizio di lettura dei contatori e sul futuro lavorativo degli ex letturisti.

“L'ultimo contratto era scaduto nel luglio scorso - spiega Gioveni - e dopo un periodo di vacatìo l'Amam aveva affidato il servizio con un contratto ponte”. Questa settimana invece sarà pubblicato il nuovo bando per il periodo di 1 anno prorogabile a 2, con la garanzia della clausola di salvaguardia per gli ex letturisti.

“Infine - conclude Gioveni - il presidente Puccio ha ribadito la volontà di Amam di voler internalizzare il servizio, tenendo in debita considerazione la professionalità di queste figure dimostrata sul campo nell'interesse della società”. Si è parlato anche dell'operazione di recupero crediti, che l'autunno scorso ha portato alla rateizzazione di 4,5 milioni di euro di debiti, dei quali 1,5 già incassati dall'Azienda. Nei prossimi 10 giorni dovrebbe essere rilanciata l'operazione, con l'invio di nuove diffide negli ultimi giorni di gennaio.

