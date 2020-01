Turismo a Taormina, per la bassa stagione si pensa a un'intesa con la Sac

L'inverno a Taormina rimane un tabù e in molti cercano di capire se la strada giusta da percorrere per provare ad invertire il trend possa essere quella dell'interlocuzione avviata il 15 gennaio scorso con la Sac, la società che gestisce l'Aeroporto di Catania, nel tentativo di promuovere in sinergia un progetto finalizzato ad attrarre nuovi flussi turistici nei mesi invernali.

Visti i relativi riflessi positivi che ciò potrebbe comportare per il versante orientale dell'isola, Taormina in primis. Si guarda con interesse all'opportunità di un progetto di co-marketing, e all'ipotesi di un bando pubblico per cercare di individuare delle compagnie aeree disposte a prevedere dei voli su Catania nel periodo della bassa stagione.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE