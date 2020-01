Taormina, tassa di soggiorno più cara per B&B e Case Vacanza

Il nuovo regolamento per la tassa di soggiorno a Taormina, che potrebbe arrivare in tempi brevi in consiglio comunale, potrebbe contemplare un'importante novità per il settore delle strutture extra-alberghiere, ovvero B&B e Case Vacanza.

La casa municipale sta valutando infatti l'ipotesi di una modifica alla tariffa riguardante l'extra-alberghiero con un aumento del balzello.

