Aumento della tassa di soggiorno a Taormina, i titolari dei b&b insorgono

La categoria delle strutture extra-ricettive di Taormina si oppone al possibile aumento della tassa di soggiorno da parte del Comune per questo comparto che riguarda soprattutto i Bed and breakfast.

Palazzo dei Giurati pensa ad una modifica dell'attuale tariffa di 1 euro a pernottamento, che potrebbe essere incrementata a 3 euro e 50 centesimi o in termini ancora più significativi addirittura 5 euro.

Si prospetta, in tal senso, nell'ambito del nuovo regolamento sull'imposta, una scelta dedita a cercare di scoraggiare, in particolare, il boom di queste strutture che per il Comune potrebbe comportare un problema di emergenza abitativa, riducendo per i residenti (e le future generazioni) l'opportunità di trovare una casa in affitto o da acquistare.

