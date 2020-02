Il porto di Messina primo in Italia per il traffico di passeggeri: 10,6 milioni nel 2019

Il porto di Messina è ancora il primo in Italia per il traffico di passeggeri. Da una parte all'altra dello Stretto sono transitate nel 2019 ben 10 milioni e 669.000 persone.

Se a questi numeri si aggiungono i dati di Milazzo, la porta delle isole Eolie, il dato si impenna fino a quota 12 milioni. La crescita rispetto al 2018 è stata dell'8.4%.

I numeri dello scorso anno rinfrancano soprattutto per quel che riguarda il crocierismo. L’anno appena concluso ha infatti visto approdare nelle banchine del centro città 170 navi (due in meno del- l'anno passato), appartenenti a 20 compagnie internazionali, con a bordo 422.732 passeggeri effettivi.

Ma non ci sono soltanto le crociere. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Mario Paolo Mega anticipa nelle pagine della Gazzetta del Sud in edicola alcune importanti novità sul fronte delle demolizioni e delle bonifiche della Zona falcata e altri progetti in corso di realizzazione o che verranno avviati.

