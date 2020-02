Messina, 11 milioni per ammodernare vetture e binari della linea tranviaria

Il momento della spesa di 11 milioni di euro per ammodernare il tram è più vicino. Il Comune di Messina ha preparato lo schema di convenzione e le schede di intervento da sottoporre alla firma (forse già nella prossima settimana) del Ministero delle Infrastrutture ed ottenere il via libera per la spesa della cosiddetta “cura del ferro”.

La nuova Atm, la società per azioni che fra qualche settimana dovrebbe subentrare all'azienda speciale, diviene il nuovo soggetto attuatore di questo e di altri ricchi progetti di revisione del sistema tranviario. A coordinare, sotto il profilo tecnico, le varie linee di intervento sarà l'ingegnere Giacomo Villari, esperto di progettazione con fondi extrabilancio.

