Due anni di ritardo per il lancio del progetto, "affonda" l'ecoporto di Milazzo

In Cina in meno di dieci giorni è stato realizzato un ospedale. Alle nostre latitudini nello stesso arco di tempo non si riesce ad organizzare neppure un... convegno. E quando lo si fa, gettando le basi per un progetto che potrebbe rivoluzionare la città, anzi l'intero territorio, si comprende che alla fine invece sarà l'ennesimo fumo negli occhi.

Sono trascorsi oltre due anni da quando il Cisvam ha presentato il progetto della megastruttura galleggiante da realizzare in Marina Garibaldi, proprio nel cuore di Milazzo, per lanciare il segmento della nautica da diporto sull'esempio delle grandi località turistiche internazionali. Un progetto di svolta non solo per Milazzo ma per un'intera provincia, forse per tutta la Regione, diventando un polo strategico del Mediterraneo. Troppo bello insomma per essere vero.

