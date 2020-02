Messina, addetti alla pulizia del tribunale in protesta: senza stipendio da due mesi

Protestano gli addetti alla pulizia del tribunale. Da due mesi non percepiscono stipendi. Lavorano per la società messinese ambiente Srl una consorziata del colosso nazionale Manital finito in liquidazione. Le fatture pagate alla Manital finiscono nel vortice della liquidazione.

Alla ditta messinese da mesi non arriva nulla. Così niente stipendi, né detersivi per gli addetti della società locale. I sindacati chiedono di attivare le procedure che consentono al committente, in questo caso gli uffici giudiziari di pagare direttamente i dipendenti.

Oggi sit- in in prefettura e confronto con il capo di Gabinetto del prefetto. È stato garantita la massima attenzione al problema

