Messina, l'accelerazione dell'Amam: appalti per 14 milioni

In totale si tratta di quasi 14 milioni di euro. È la somma dei progetti che Amam ha mandato in gara negli ultimi tre mesi e che avranno termine i primi già alla fine di questo mese, gli altri a marzo.

L'ultimo in ordine di tempo, è l'appalto appena pubblicato per la sostituzione di un tratto della collettore Cassina, la linea che da Grotte conduce le acque nere verso il depuratore di Mili. Serve oltre 100.000 persone e per un milione di euro è stato previsto l'adeguamento e il controllo degli scarichi fognari.

