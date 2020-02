All'ospedale di Patti mancano medici e infermieri, dall'Asp "sì" a concorsi e mobilità

Il direttore generale dell'Asp di Messina, Paolo La Paglia, ha voluto rassicurare sulla mancanza "endemica" di medici e infermieri all'ospedale di Patti: "La carenza di personale infermieristico è stata risolta con l'espletamento della mobilità volontaria, che ha visto l'assegnazione di nuove 10 unità provenienti da altri ospedali".

"Ulteriori eventuali carenze verranno colmate nel breve periodo tramite lo scorrimento di una graduatoria per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, per cui stanno per essere ultimati i controlli amministravi per un ulteriore contingente di concorrenti".

© Riproduzione riservata

