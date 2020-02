Destagionalizzazione turistica a Taormina, scontro tra operatori e sindaco

Torna in primo piano il tema delle chiusure invernali nella Perla dello Ionio e in una nota l'Associazione Imprenditori per Taormina esprime malcontento nei confronti della situazione amministrativa in città e critica alcune recenti dichiarazioni del sindaco Mario Bolognari, che dopo i dati positivi fatti registrare dai parcheggi nel periodo delle festività natalizie aveva parlato di «segnale incoraggiante che gli imprenditori taorminesi che chiudono dovrebbero comprendere».

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE