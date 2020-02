Messina, la nuova Atm dà il via libera alla ricerca di 100 autisti

Sono scaduti ieri i termini della prima importante uscita sul mercato della nuova Atm. La società per azioni del trasporto locale, infatti, ha avviato, con una formula ad inviti fra le poche aziende inserite in una specifica lista del Ministero, una manifestazione d'interesse per individuare a sua volta un'altra società che selezioni i primi cento autisti, i quali si dovrebbero aggiungere alla squadra attuale destinata a passare alla “newCo”.

Nel nuovo sito dell'Atm spa, campeggia il countdown che ricorda ai dirigenti, prima ancora che agli utenti, che mancano 36 giorni al primo aprile, quando - e non è un pesce d'aprile - dovrebbe scattare lo “switch” fra l'azienda speciale in liquidazione e la società per azioni.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE