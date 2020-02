Messina Servizi, le 100 assunzioni di operatori ecologici entro la fine di marzo

Un nuovo contratto di servizio, e possibilmente altre assunzioni. Mentre Messina Servizi è alle prese con le ultime procedure per immettere in organico altri 100 operatori ecologici, parte oggi la marcia di avvicinamento all'affidamento di nuovi compiti alla società di via Gagini. Ma partiamo dal breve periodo. In questa settimana gli uffici della partecipata dei rifiuti, hanno verificato tutte le autocertificazioni e la documentazione prodotta dai candidati che si sono presentati al bando per operatore junior.

Infatti, dopo che il Centro per l'Impiego ha realizzato una prima graduatoria dei 2000 candidati, in base al loro reddito e ai loro carichi familiari, per i primi duecento è scattata la seconda fase, quella della verifica degli altri requisiti. Hanno avuto un mesetto di tempo per poter compilare una serie di autocertificazioni ad esempio sui carichi pendenti, il titolo di studio, il possesso della patente A, gli eventuali contenziosi o licenziamenti dalla Messina Servizi, e soprattutto effettuare una visita medica che attestasse condizioni di salute compatibili con il compito da svolgere. Solo chi ha potuto dimostrare di avere tutti i requisiti, avrà accesso alla prova pratica finale che darà il via all'assunzione per un anno.

