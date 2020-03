Ambiente, nel Messinese arrivano 11 milioni per gli ecosistemi forestali

Investimenti per 22 milioni 712 mila euro destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali in Sicilia. Sono ben 117 i progetti che rientrano nella sottomisura 8.5 del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale Psr Sicilia 2014/2020 dell'assessorato regionale dell'Agricoltura: dalla creazione di punti di ristoro alla cartellonistica, dalla ripulitura di siti alla manutenzione di strade, dalla ristrutturazione di fabbricati rurali alla manutenzione straordinaria per interventi boschivi.

«Si tratta di risorse comunitarie, che non gravano quindi sul bilancio regionale, utili su due fronti - ha spiegato l'assessore regionale Edy Bandiera -: lavori forestali per la manutenzione e la cura del nostro patrimonio boschivo e poi il miglioramento delle condizioni di fruizione dei siti. Quindi salvaguardiamo e ampliamo l'offerta in termini di turismo ambientale e sostenibile». La metà dei progetti pubblici e privati finanziati (per poco meno di 11 milioni di euro) riguardano la provincia di Messina.

