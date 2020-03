Ampliamento del molo di Milazzo, sarà possibile ospitare navi di grande stazza

Passo avanti dell'Autorità portuale di Milazzo per l'ampliamento della parte terminale di molo Marullo. Dopo aver approvato il progetto - spesa di 450 mila euro - si potrà procedere adesso a definire gli atti di gara per l'affidamento dell'intervento, finalizzato a tracciare tutti quegli interventi per i quali sono disponibili ben sette milioni di euro. In buona sostanza si otterrà un vero e proprio prolungamento della parte finale che attualmente viene utilizzato per l'attracco di qualche nave da crociera quando la stessa prevede la sosta a Milazzo.

Lavori dunque - così come spiegato nella relazione tecnica -è volti all'ampliamento della banchina che rappresenta la parte terminale del porto mamertino. Si andrà a modificare l'attuale conformazione oggi costituita da un tratto rettilineo di lunghezza pari a circa 300 metri oltre a un dente in testata di lunghezza pari a circa 20 metri. È invece ancora in fase di affidamento lo studio di fattibilità dell'intervento che riguarda la realizzazione di una infrastruttura atta a garantire gli ormeggi di navi da crociera all'esterno del molo foraneo i cui lavori erano già previsti nel Pot 2014-2016 per un importo di un milione di euro.

