Sanità, investimenti strutturali in Sicilia: a Messina spettano le briciole

L'ultima parola, «apprezzamento», sembra solo un passaggio formale. Invece, illustra anche i piani strutturali futuri la delibera di giunta regionale relativa al “Documento unitario di programmazione degli investimenti sanitari in Sicilia” (Dupiss) contenente la nuova programmazione degli interventi per l'edilizia sanitaria.

Non pervenuto il territorio messinese: non beneficerà di risorse, almeno in questa prima fase della ripartizione. Ciò per l'assenza di proposte, fanno sapere dalla Regione, negli anni trascorsi. In caso di ulteriore rimodulazione, Messina e provincia riceveranno solo ed esclusivamente le briciole, per quel che concerne il residuo dell'ammontare degli investimenti che risalgono al periodo antecedente al 2012, 800 milioni in tutto.

