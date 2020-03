Vecchio ospedale di Vaccarella a Milazzo, telenovela ormai senza fine

Quale futuro per l'ospedale vecchio di Vaccarella? È quanto si chiedono i cittadini dopo l'ennesimo flop della Regione che non è riuscita a vendere, in diverse occasioni, l'immobile.

I precedenti tentativi andati a vuoto hanno dimostrato che nessun imprenditore è pronto ad investire, specie di questi tempi, su un immobile fatiscente che rischia di cadere a pezzi, se non può trarne un vantaggio economico.

Una considerazione che conferma come il vecchio presidio del quartiere marinaro potrà avere un futuro ad una sola condizione: il cambio di destinazione d'uso. In atto l'immobile ha una destinazione vincolata a “Servizi” e, quindi, senza cambio d'uso non potrà essere adibito a nulla se non a struttura sanitaria. Ma la variante al “Piano regolatore generale” è ancora in itinere e chissà quando, e se, troverà un giorno la luce.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE