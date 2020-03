L'altra epidemia di Messina, così il Coronavirus ferma l'economia cittadina

Non servono decreti per stabilire lo stop del commercio e di gran parte delle attività produttive in città. La realtà ha anticipato quanto poi contenuto nelle disposizioni urgenti del Governo in tema di Coronavirus. Basta un dato, relativo alle ultime 48 ore: oltre il 90% di calo in tutti i settori commerciali.

Tengono solo farmacie e supermercati. Nella Messina che si è svegliata “zona rossa”, sono in tanti gli esercenti che hanno scelto chiudere le loro attività, anche se il decreto non lo vieta espressamente, oppure di aprire solo per metà giornata.

