Coronavirus a Messina, i sindacati: "Lavoratori a rischio, stop alla raccolta rifiuti"

Si rischia il blocco del sistema di raccolta rifiuti nella provincia di Messina. Come denunciato da FP Cgil UIltrasporti e Fiadel al Prefetto di Messina, manca il materiale di protezione sanitaria da Coronavirus per i lavoratori. Ecco la nota integrale:

"Alle scriventi organizzazioni sindacali è stato comunicato via pec da numerose aziende del comparto igiene ambientale operanti sul comprensorio messinese l’impossibilità di fornire ai propri dipendenti i kit di protezione individuale per fronteggiare l’EMERGENZA COVID19 richiesti da queste OOSS in ottemperanza ai decreti ministeriali e per consentire agli operatori di lavorare tutelando la prorpia salute.

Sono evidenti le gravi criticità legate al rispetto di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro D. lgs. N81/2008 e ancor più per l’emergenza ed i rischi di contagio da “coronavirus” a cui sono esposti i lavoratori del comparto ambientale che devono garantire il servizio di raccolta.

Non può considerarsi la mancata disponibilità a reperire sul mercato gli strumenti sanitari necessari (guanti, mascherine , tute , disinfettanti etc etc ) palesata dalle Ditte operanti a sollevare in datori di lavoro e le istituzioni interessate dalle responsabilità sulla tutela della salute dei lavoratori .

Pur comprendendo lo stato emergenziale , gli sforzi dei Gestori del servizio e delle Istituzioni , si chiede un urgente intervento a SE il Prefetto che garantisca la fornitura di tutto il materiale necessario per evitare il possibile blocco in autotutela del servizio che potrebbe scaturire dalla legittima paura di esposizione a rischi di contagio dei lavoratori del comparto ambientale di tutto il territorio".

