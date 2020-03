Messina paralizzata dal Coronavirus, 1215 attività ferme: la paura dei lavoratori

Primi effetti da emergenza Coronavirus. Saracinesche abbassate per circa 1215 attività messinesi, oltre 4000 lavoratori a casa, prevalentemente in ferie forzate, solo una parte potrà essere reimpiegata nelle consegne a domicilio, ma tanto dipenderà dai volumi della domanda.

Tutto questo solo nel settore della ristorazione che a Messina è comunque uno tra i più solidi, ma che rischia di essere messo in ginocchio se oggi dal Governo non arriveranno misure immediate, congrue e concrete come la sospensione di tasse, tributi e mutui o la possibilità di usufruire della cassa integrazione in deroga anche per le micro-imprese.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE