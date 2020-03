Caso Atm a Messina, i sindacati: "L'emergenza è emergenza per tutti"

L'emergenza è emergenza per tutti. E non può fare eccezione, secondo Filt Cgil, UilTrasporti e CubTrasporti Messina, la vicenda che dovrebbe portare, tra il 31 marzo al 1 aprile, al passaggio di consegne dall'attuale Atm in liquidazione e la nuova Atm Spa.

I segretari delle tre sigle, Carmelo Garufi, Michele Barresi e Filippo Sutera, continuano a ritenere «non esaustivo» l'esito della riunione che si è tenuta, venerdì scorso, al Centro per l'impiego. Specie « in riferimento ai numerosi quesiti in essere», da qui la richiesta di un incontro congiunto con Atm in liquidazione e Atm spa, con al centro tre punti.

© Riproduzione riservata

