Gole dell'Alcantara, pioggia di disdette: emergenza sanitaria mette in crisi il turismo

Gole dell'Alcantara, una pioggia di disdette. Un appello del consigliere di opposizione Claudio Bartucciotto, già sindaco e più volte anche vice sindaco del Comune delle Gole dell'Alcantara: «È opportuno che il nostro Comune, ma anche le altre amministrazioni comunali limitrofe, inizino a pensare a misure straordinarie per i nostri centri nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Motta, la stagione turistica è già saltata (in media 100 mila ingressi paganti annuali dalle scale comunali per scendere al fiume, oltre quelli dell'ingresso privato). Le strutture turistico ricettive hanno già molte disdette".

Diverse le proposte avanzate, consapevole che appena superata l'emergenza sanitaria del coronavirus, sarà già scattata pure la crisi economica per l'Italia e per le fasce più deboli. L'appello del consigliere non è solo rivolto agli amministratori di Motta Camastra ma va oltre, cercando di sensibilizzare tutte le municipalità.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

