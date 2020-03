Messina, sindacati: "Sospendere procedure licenziamento lavoratori Atm in liquidazione"

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti, Orsa e Cub Trasporti, unitariamente, visto quanto riportato nel decreto legge del 17 marzo, "rinnovano la richiesta di sospensione delle procedure di licenziamento dei lavoratori Atm in liquidazione - si legge in una nota- alla luce delle criticità dell'attuale situazione emergenziale e delle ordinanze comunali, regionali e i decreti ministeriali che limitano le necessarie attività amministrative correlate per tutti gli adempimenti conseguenziali da parte di sindacato e lavoratori, già fortemente provati dalla drammatica situazione in cui versa il territorio nazionale".

