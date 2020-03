Emergenza coronavirus all’Irccs Neurolesi di Messina, Ugl: “Fare chiarezza”

“Chi di competenza ha l’obbligo di fare chiarezza e le dovute

valutazioni su quanto sta accadendo all’Irccs ‘Bonino Pulejo’ sulla

gestione dell’emergenza Covid-19, ciò nel solo ed esclusivo interesse

della salute pubblica, dei pazienti ricoverati, del personale sanitario

e del personale ricerca”. A riferirlo è il segretario provinciale di Ugl

Messina, nonché segretario della federazione Sanità, Tonino Sciotto, in quanto “nonostante da mesi si parli di Coronavirus, crea grande

preoccupazione che a 4 giorni dal primo caso positivo e dopo altri 16

accertati, non siano stati presi provvedimenti chiari ed urgenti, e

soprattutto che il personale sia stato lasciato nell’incertezza e nella

confusione”.

“In un momento di grande emergenza che non è solo locale o nazionale e che ha raggiunto una dimensione globale, riteniamo che anche le parti

sociali debbano fare la propria parte contribuendo nel miglior modo

possibile a trovare soluzioni – spiega il segretario Sciotto - Bisogna

uscire dalla logica della gogna mediatica e dello sparare sulla croce

rossa che si sta scatenando sui social nei confronti dell’Irccs, perché

ci si dimentica troppo rapidamente quanto di buono fatto in questi anni:

lo standard assistenziale offerto ai cittadini della Sicilia, o anche il

livello di ricerca ed innovazione portati all’interno del sistema

sanitario da questo Istituto. Siamo sicuri che le qualità umane e la

professionalità degli operatori consentirà all’Irccs di mantenere questi

standard anche in futuro, una volta tornati alla normalità”.

“Fatta questa doverosa premessa – continua il segretario provinciale di

Ugl Messina – ci chiediamo quale era la strategia d’emergenza

predisposto dalla Direzione Aziendale. La ormai ‘famosa’ nota sulle

disposizioni a tutela del personale e dei pazienti dimostra la mancanza

di un piano, di una programmazione o comunque il non aver valutato uno scenario sicuramente prevedibile, considerata la facile e rapida

diffusione del virus. Quali sono stati i provvedimenti presi dalla

Direzione Sanitaria per la prevenzione e gli aspetti igienico-sanitari?

Si legge sui giornali di fantasiose soluzioni tipo Covid-Unit al

presidio Piemonte, ma con quali competenze, tecnologie e personale?Non vorremmo che la toppa fosse peggio del buco. Ad ognuno le proprie

responsabilità, anche se l’impressione è che la Direzione dell’Irccs

stia navigando a vista e la decisione dell’Assessorato della Salute

d’intervenire direttamente sul problema ci sembra corretta e

tempestiva”, prosegue Sciotto, d’accordo con la nomina da parte del

direttore dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia, del dottore Carmelo

Crisicelli come commissario dell’emergenza Covid19 con il compito di

coordinare tutte le attività del dipartimento di prevenzione, come anche

con quella di Salvatore Scondotto come dirigente dell'Osservatorio

epidemiologico, nominato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero

Razza, per coordinare le necessarie misure di contenimento.

“Questo evento sentinella conferma le nostre preoccupazioni, ovvero che il personale sanitario potrebbe diventare il vettore del contagio,

motivo per cui lo screening immediato di tutti degli stessi, sia nelle

strutture pubbliche sia nelle strutture private, rappresenta per noi la

strada maestra da seguire per prevenire episodi come questi”, aggiungono, inoltre, Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri, delle federazioni

regionali Ugl Sanità e Ugl Medici.

“L’Ugl di Messina chiede che vengano prese le decisioni necessarie per

la salvaguardia di pazienti e personale, chiedendo se si stanno tenendo

nella corretta considerazione tutte le possibilità legate alla ricerca e

all’innovazione tecnologica che l’Istituto può offrire, in quanto

riteniamo che l’unica valutazione da fare sia arginare la diffusione del

virus. Ci associamo alle richieste fatte dalle altre organizzazioni

sindacali, in particolare per chiedere che tutto il personale dell’Irccs

venga sottoposto d’urgenza al tampone e messo in quarantena”, conclude Sciotto, specificando però che “quando parliamo di tutto il personale ci riferiamo anche a borsisti e ai contrattisti di ricerca che, a diverso titolo, sono entrati in contatto con pazienti e personale medico e paramedico dell’Istituto, purtroppo in diverse occasioni trattato come personale di serie b, utile all’occorrenza e non assunto alla stabilizzazione come fatto con altre unità di personale”.

