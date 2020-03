A S.Teresa Riva tutti in campo per le mascherine anti-Coronavirus, sarte all'opera

Non sono i dispositivi certificati chiesti da settimane, ma servono comunque a infondere un pur minimo senso di sicurezza. E così anche a S. Teresa di Riva l'Amministrazione si è attivata per realizzare mascherine artigianali utilizzando il tessuto non tessuto donato dalla Stiltex di Calatabiano.

La consegna inizierà con Forze dell'ordine, dipendenti comunali in servizio e volontari, personale medico e paramedico, personale delle attività di generi alimentari e di prima necessità, personale che svolge servizio a domicilio, persone di età superiore a 65 anni e cittadini con gravi patologie e chi li assiste.

