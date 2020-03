A Messina rientra il "caso" Italgas: l'azienda garantirà allacci e altri interventi d'urgenza

Ripristinati i servizi essenziali a Messina. Italgas ha chiarito che si è trattato di un equivoco a livello locale, ma che allacci e altri interventi d'urgenza saranno garantiti come su tutto il territorio nazionale.

Italgas aveva informato che a Messina, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, non ci sarebbero stati interventi di tecnici per attivazioni di contatori del gas nelle abitazioni. Adesso il caso è rientrato. I servizi di luce e gas rientrano tra i servizi di pubblica utilità e sono pertanto tra quelli garantiti dal Dpcm 22 marzo 2020.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE